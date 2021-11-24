"Красная поляна" начнет горнолыжный сезон в первой половине декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Красная поляна" в Сочи начнет горнолыжный сезон в первой половине декабря. Об этом заявил генеральный директор курорта Андрей Круковский.

По его словам, на данный момент завершается подготовка к сезону. Курорт будет готов открыться 1 декабря, при этом официальное открытие горнолыжного катания будет обусловлено погодными условиями.

"Сейчас активно формируется снежный покров и мы ожидаем, что в первой декаде декабря курорт примет первых горнолыжных туристов", – цитирует Круковского РИА Новости.

В текущем году, кроме повышения качества сервиса и городской среды, станет больше и синих горнолыжных трасс, а также будут расширены узкие участки других горнолыжных спусков.

Круковский рассказал, что на курорте создана новая система искусственного оснежения: там оборудованы 43 снежные пушки.

"Используется самое передовое и современное оборудование, и это позволяет начинать сезон раньше, заканчивать позже и иметь более стабильный снежный покров", – объяснил он.

Также гендиректор сообщил о решении увеличить инвестиционные средства с запланированных 5 миллиардов до 46 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие курорта. Деньги пойдут на реализацию восьми проектов: от возведения новых канатных дорог до горнолыжной школы-интерната. Кроме того, планируется установить и новые аттракционы.

"Там появятся новые аттракционы, например семейный скоростной аттракцион супертроллей, по которому на высоте 2,5 тысячи метров с одной вершины горы можно будет пролететь на другую со скоростью 120 километров в час", – отметил Круковский.

Ранее стартовал горнолыжный сезон в Кемеровской области, а также на одном из крупнейших курортов Урала – в Губахе. Однако подъемники начнут работу в декабре. На данный момент там собираются туристы, которые готовы подниматься в гору пешком.