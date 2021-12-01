Каждый пятый россиянин хотел бы получить в подарок на Новый год путешествие – опрос

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Каждый пятый россиянин хотел бы получить туристическую путевку в подарок на Новый год. Об этом со ссылкой на исследование крупной международной компании сообщает АТОР.

Большая часть граждан, мечтающих о подобном сюрпризе, – респонденты в возрасте от 24 до 35 лет.

В рамках исследования также выяснилось, что 40% опрошенных хотят снизить расходы на празднование Нового года. При этом 74% из них планируют провести праздничные каникулы дома, а 6% собираются отмечать Новый год на даче.

Отправиться в путешествия по России также планируют 6% респондентов. За границу в длинные выходные собираются поехать всего 1,6% россиян.

Вместе с тем более 12% опрошенных еще не определились с планами на новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что россияне считают самыми нежеланными подарками на Новый год носки, кружки и свечи. При этом сразу 24% опрошенных заявили, что хуже плохого подарка может быть только его отсутствие.

