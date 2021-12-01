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Общество

14:39

Россиян призвали внимательнее планировать поездки из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

власть общество

Фото: depositphotos/ppl1958

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательнее отнестись к поездкам в другие регионы и страны в период новогодних праздников. По ее словам, появление нового "Омикрон-штамма" коронавируса влечет за собой большие риски.

Она подчеркнула, что планировать свой отпуск россиянам необходимо с учетом рекомендаций санитарных служб.

"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", – цитирует Матвиенко ТАСС.

Она добавила, что новый штамм не позволяет прогнозировать ситуацию и предполагать, какие ограничения могут быть введены в будущем. Это, по ее мнению, представляет опасность для тех, кто решил выехать за рубеж на каникулы, поскольку они рискуют остаться в чужой стране из-за возможных ограничений.

Ранее Владимир Путин назвал условие для победы над пандемией в мире. По его словам, для борьбы с глобальными проблемами, в том числе пандемией, необходимо взаимовыгодное и равноправное сотрудничество всех государств.

Россияне должны будут уйти на карантин после возвращения из стран, где выявили "Омикрон"

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