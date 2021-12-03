Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в декабре

Фото: depositphotos/Serjio74b

Самыми популярными направлениями для железнодорожных поездок в декабре оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань. Об этом "Газете.ру" рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Дешевле всего обойдутся поездки из Москвы до Ростова Великого (от 470 рублей) и Нижнего Новгорода (от 660 рублей). Минимальная стоимость поездки в Санкт-Петербург составляет 820 рублей. Билет до Казани стоит немного дороже – 850 рублей. Поездка из столицы до Чебоксар на поезде обойдется в 940 рублей.

Наиболее выгодно железной дорогой добираться из Санкт-Петербурга в Москву (от 820 рублей) и Петрозаводск (от 870 рублей). Поездка в Нижний Новгород обойдется минимум в 1 180 рублей. Стоимость билетов до Белгорода начинается от 1 400 рублей, а до Самары – от 1 800.

Из Краснодара поездом выгоднее всего ехать в Новороссийск (от 410 рублей). Поездка в Сочи минимально будет стоить 470 рублей. Цена билетов до Минеральных Вод начинается от 580 рублей. Список бюджетных направлений замыкают Ростов-на-Дону (от 790 рублей) и Симферополь (от 1 250 рублей).

Дешевле всего из Сочи в декабре оказалось поехать поездом в Краснодар (от 470 рублей) и Минеральные Воды (от 680 рублей). Поездка в Ростов-на-Дону обойдется в 1 110 рублей минимально. Билеты до Анапы стоят от 1 200 рублей, до Волгограда – от 1660.

Из Казани бюджетно можно добраться в Набережные Челны (от 660 рублей) и Москву (от 940 рублей). За поездку на поезде до Волгограда придется заплатить от 1 910 рублей.

Ранее россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники. Наиболее бюджетными оказались поездки в Турцию, однако самым популярным направлением остается Египет.