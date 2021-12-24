Лавинная опасность объявлена в горах Кубани

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Лавинная опасность объявлена в горах Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах Краснодарского края выше 2 500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.

Туристам и горожанам не рекомендуют выходить в горы во время снегопада и непогоды. До этого до конца суток 24 декабря в Сочи синоптики прогнозировали сход снежных лавин в горах поселка Красной Поляны. Также в прибрежной зоне курорта ожидался ветер со снегом.

Ранее пятеро военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) попали под сход лавины в Южной Осетии. Инцидент произошел на южной стороне портала Транскавказской магистрали.

Из-под завалов удалось оперативно достать троих пострадавших, однако один из них позже погиб. Во время поисковой операции был найден еще один погибший.