СК возбудил дело по факту гибели российских военных при сходе лавины в Южной Осетии

16:18
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Следственный комитет (СК) начал расследование уголовного дела о халатности после гибели российских военных в результате схода снежной лавины в Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.
Расследованием займется 528-й военный следственный отдел СК, дислоцированный в Цхинвале. В ведомстве пояснили, что попавшие под лавину военнослужащие находились на посту на сторожевой заставе "Портал Южный" у входа в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали. Снег накрыл всю территорию военного объекта, однако спасателям удалось извлечь из-под завалов четверых военных.
"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей легкой степени и множественными ушибами госпитализированы в медицинское учреждение", – пояснили в СК.
В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Поиски еще одного военного продолжаются.
О сходе снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии стало известно вечером 21 декабря. Под завалами оказались пятеро военнослужащих Южного военного округа.
Двое российских военных погибли из-за схода лавины в Южной Осетии
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