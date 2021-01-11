В Бурятии ребенок выжил, упав в трехметровый колодец

В поселке Каменск Кабанского района Бурятии восьмилетий мальчик провалился в занесенный снегом трехметровый колодец и просидел около 30 минут в сильный мороз. Ребенка удалось спасти росгвардейцам, сообщает РИА Новости.



"Незамедлительно прибывшие росгвардейцы старший сержант полиции Дмитрий Попов и сержант полиции Дмитрий Шолен при помощи лестницы, принесенной очевидцами, достали мальчика из колодца, посадили в прогретый патрульный автомобиль и доставили его в медицинское учреждение", – приводит агентство сообщение пресс-службы Росгвардии.

Как уточняется, в настоящее время здоровью и жизни мальчика ничто не угрожает.

Ранее в Москве подросток спас двухлетнюю девочку, которая провалилась в дренажный колодец. Мальчика спустили в колодец за ноги, и он вытянул малышку на поверхность.