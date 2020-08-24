Двое рабочих погибли в коллекторе под Курском – СК

16:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Как уточняется, трагедия произошла 23 августа в деревне Чаплыгино Курского района.
"В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец", – говорится в сообщении.
Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.
23 августа в Воронежской области трое взрослых и двое детей погибли, провалившись в выгребную яму. Трагедия произошла в Новоусманском районе. Семьям и родным обещали оказать необходимую поддержку. Подробности происшествия уточняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: