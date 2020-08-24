Двое рабочих погибли в коллекторе под Курском – СК

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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Как уточняется, трагедия произошла 23 августа в деревне Чаплыгино Курского района.

"В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец", – говорится в сообщении.

Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.

23 августа в Воронежской области трое взрослых и двое детей погибли, провалившись в выгребную яму. Трагедия произошла в Новоусманском районе. Семьям и родным обещали оказать необходимую поддержку. Подробности происшествия уточняются.

