Москвичам рассказали, зачем нужны тоннели под городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подземные коммуникации образуют под Москвой настоящие лабиринты. Их без преувеличения можно назвать полноценным подземным городом, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Под землей в столице растянулось почти 800 километров тоннелей. Москвичам рассказали, зачем они нужны под реками города и как они устроены.
Уточняется, что подземные лабиринты скрывают от глаз кабели связи и электроэнергии, теплосети и водопровод, позволяя избежать порчи архитектурного облика города.
Тоннели находятся под землей потому, что там они защищены от перепадов температур и воздействия ветра и осадков. Также это сделано в целях удобства при выполнении ремонтных работ – под землей нет необходимости перекрывать движение, вскрывать тротуары и дороги, а после вновь их ремонтировать.
Сообщается, что опыт столицы по строительству подземных сооружений уникален, поскольку сеть коммуникационных коллекторов в городе максимально разветвленная и протяженная.
Известно, что сети протянуты даже под Москвой-рекой. В их числе – кабельный коллектор подстанции "Пресня", который уходит на глубину 20 метров. Изнутри в тоннеле была сделана опалубка, залитая слоем бетона для того, чтобы усилить толщину стен и избежать просочения воды.
Внутри коллектор светлый и чистый. Там установлены системы вентиляции, рабочего и аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализации. Кроме того, он оснащен насосной станцией для откачки дренажных вод. Предназначен же тоннель для ряда кабельных линий по 20 киловольт.
Благодаря прокладке таких кабелей жителям районов поступает электроэнергия. В среднем, один кабель предназначен для обслуживания двух многоэтажных домов.
При этом спуститься в коллектор обычным гражданам нельзя. За безопасностью объекта постоянно наблюдают диспетчеры, техники, мастера и служба контроля.
Всего же под Москвой проходит свыше 792 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложено более 7,5 тысячи километров силовых кабелей, а также более 21 тысячи километров кабелей связи и спецсвязи. Помимо этого, в тоннелях проложены также трубопроводы теплосети и водопровода.
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