Улицы 800-летия Москвы и Инженерную соединят новым путепроводом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве построят путепровод, который соединит улицу 800-летия с Инженерной улицей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру. Скоро на севере и северо-востоке столицы будут построены путепровод через пути Савеловского направления Московской железной дороги, два подземных и один надземный пешеходный переход", – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Организация ранее согласовала проектную документацию. Подразумевается, что по проекту построят или реконструируют участки улично-дорожной сети, а также обновят инженерные коммуникации.

В проект внесена необходимость возведения правоповоротного съезда с Талдомской на Путейскую улицу, размещение новых остановок с заездными карманами для городского транспорта на Талдомской улице и устройство четырех правоповоротных съездов. Они будут размещены на Коровинском шоссе, Талдомской улице и улице 800-летия Москвы.

Новые уличные переходы появятся на пересечении Инженерной улицы и улицы Бегичева, рядом с Институтом педиатрии имени Велтищева, через Талдомскую улицу и Коровинское шоссе.

На время проведения работ в районе строительства возведут временные объездные дороги.

Ранее стало известно, что строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшей промзоны ЗИЛ планируется начать в этом году.

