Коллекторы в столице оборудуют инновационной системой мониторинга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга, которая позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты", – сказал Бирюков.

По его словам, это позволит в непрерывном режиме контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации.

Бирюков отметил, что в рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда.

"Результаты хорошие, теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в ЦАО", – добавил он.

Вице-мэр также сообщил, что внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в ЦАО планируется завершить к концу следующего года.

Под землей в столице растянулось почти 800 километров тоннелей. Москвичам ранее рассказали, зачем они нужны под реками города и как они устроены. Уточняется, что подземные лабиринты скрывают от глаз кабели связи и электроэнергии, теплосети и водопровод, позволяя избежать порчи архитектурного облика города.

Тоннели находятся под землей потому, что там они защищены от перепадов температур и воздействия ветра и осадков. Также это сделано в целях удобства при выполнении ремонтных работ – под землей нет необходимости перекрывать движение, вскрывать тротуары и дороги, а после вновь их ремонтировать.

Всего же под столицей проходит свыше 792 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложено более 7,5 тысячи километров силовых кабелей, а также более 21 тысячи километров кабелей связи и спецсвязи. Помимо этого, в тоннелях проложены также трубопроводы теплосети и водопровода.

