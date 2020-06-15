Дымка образовалась в парке 850-летия Москвы из-за пожара в коллекторах

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар произошел в коллекторах парка 850-летия Москвы, передает ТАСС со ссылкой в экстренных службах.

Из-за этого из колодцев струями выходит дым, который заволакивает территорию парка. В экстренных службах заявили, что пожар в настоящее время локализован.

"Поступила заявка о пожаре в коллекторах парка 850-летия Москвы. Дым выходит из колодцев и распространяется по парку. Пожар локализован", – отметил источник.

В настоящий момент уточняется информация об источнике и площади пожара. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.

Ранее возгорание произошло в столичной больнице гражданской авиации. Из здания эвакуировали 10 человек. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.