Пожар произошел на Магнитогорской улице

Фото: Москва 24

Пожар произошел в нежилом здании на востоке Москвы, передает телеканал Москва 24.

Возгорание наблюдается на Магнитогорской улице рядом с жилыми домами и магазином "Пятерочка". На месте работают 10 пожарных машин. Информации о пострадавших не поступало.

В столичном управлении МЧС уточнили, что пожарными возгорание было ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в складском помещении в ТиНАО. Инцидент произошел в Терминальном проезде, возле дома 2Б. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне возгорание произошло в торговом центре "Афимолл Сити". Позднее стало известно, что в здании произошло загорание бумаги. Из здания были эвакуированы 400 человек.

