Возгорание в ТЦ "Афимолл Сити" потушено

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Потушено небольшое возгорание, возникшее в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве, передает ТАСС.

"Загорание бумаги в одном из помещений площадью 0,5 квадратных метра потушено сотрудниками ТЦ", – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Уточняется, что до прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время торговый центр возвращается к штатной работе.

Ранее сообщалось, что на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТЦ. На место были оперативно направлены спасатели.