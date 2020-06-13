В ТЦ "Афимолл Сити" произошло возгорание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В торговом центре "Афимолл Сити" в Москве произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Произошло возгорание в ТЦ "Афимолл Сити", на место прибыли значительные силы пожарных", – говорится в сообщении.

Соответствующая заявка пришла на пульт пожарной охраны, подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС. В настоящее время спасатели проводят разведку внутри здания.

Ранее сообщалось о том, что около 30 человек эвакуировали при пожаре в кафе в центре столицы. Возгорание произошло в здании по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1Д.