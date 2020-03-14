Около 30 человек эвакуировали при пожаре в кафе в центре столицы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Около 30 человек эвакуировали из двухэтажного кафе в центре столицы, в котором произошел пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В центре Москвы, по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1Д, произошел пожар в двухэтажном административном здании старой постройки, с крыши виден дым, проводится разведка, из здания эвакуировано около 30 человек", – сказал собеседник агентства.

В столичном главке МЧС сообщили, что принятыми мерами в 19:23 пожар был локализован, а в 19:44 ликвидирован.

Ранее крупный пожар произошел на территории поселения Мосрентген в ТиНАО. Очагом возгорания стал ангар. Пожар удалось локализовать и потушить. Площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров.