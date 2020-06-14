Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в складском помещении в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 09:11. Инцидент произошел в Терминальном проезде, возле дома 2Б.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных, происходило возгорание офисного помещения на втором этаже складского здания", – сообщил собеседник агентства.

Горение было сбито пожарными силами и локализовано в 09:39. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне возгорание произошло в торговом центре "Афимолл Сити". Позднее стало известно, что в здании произошло загорание бумаги. Из здания были эвакуированы 400 человек.

