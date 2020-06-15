Пожар случился в больнице гражданской авиации в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в Центральной клинической больнице гражданской авиации в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его информации, огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.

"В ЦКБ гражданской авиации на Иваньковском шоссе произошло возгорание. <...> Эвакуировано 10 человек", – заявил источник.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Сообщается, что огонь охватил деревянную обшивку и двери в коридоре на первом этаже здания.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее пожар произошел в нежилом здании на востоке Москвы. Сообщалось, что возгорание наблюдается на Магнитогорской улице рядом с жилыми домами.