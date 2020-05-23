Сотрудники МЧС остановили распространение загрязнения в реке в Подмосковье

23 мая, 19:52
Фото: телеграм-канал Московские новости
Сотрудники МЧС остановили распространение загрязнения в виде радужной пленки в реке Банька в подмосковном Красногорске, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Московской области.
Для локализации очага были установлены боновые заграждения общей протяженностью в 100 метров. Кроме того, сотрудники МЧС засыпали грязное пятно нефтепоглощающим сорбентом. В настоящий момент проводятся работы по дальнейшей утилизации.
В пресс-службе добавили, что в работах по ликвидации загрязнения участвуют 9 единиц техники и 24 человека.
В ведомстве сообщили, что в 11:00 23 мая поступило сообщение о загрязнении реки Банька на месте ее впадения в Москву-реку в микрорайоне Красногорска Павшинская Пойма. По данным МЧС, протяженность "радужной пленки" вдоль берега составляла 500 метров. Пятно, образовавшееся вдоль берега Москва-реки, было размером в 30 на 10 метров.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время угроза дальнейшего распространения пленки сейчас ликвидирована.
В настоящий момент причинами загрязнения занимается областное Министерство экологии и природопользования. В ведомстве отметили, что уже было проведено обследование акватории Москвы-реки, где произошло загрязнение.
Ранее загрязнение было обнаружено в реке Яуза в районе Преображенской набережной. Вода была окрашена в грязно-кремовый цвет. Очевидцы считали, что причиной загрязнения стал технический сброс из коллекторов.
Яуза у Преображенской набережной окрасилась в необычные цвета
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