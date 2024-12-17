Задержанных в Тунисе российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia

Фото: depositphotos/shanin

Задержанные в Тунисе 11 туристов из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных россиян.

По ее словам, условия содержания в этой тюрьме далеки от комфортных. Основные проблемы заключаются в качестве еды, а также в матрасах и одеялах. Туристам также не предоставили переводчика, что затрудняет следствие.

Девушка рассказала, что группа из 11 человек в начале ноября отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими. Причина задержания до сих пор не раскрыта.

Родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Власти страны и российское посольство пока не прокомментировали ситуацию.

По данным агентства, тюрьма Mornaguia находится недалеко от столицы Туниса. Она известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. Так, в международных докладах она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.

Ранее сообщалось, что семь тайских полицейских не смогли успокоить русскоговорящего туриста, который орал на них и дрался в придуманном самим собой стиле единоборств.

В начале декабря посольство РФ в Индонезии сообщило, что попавшему в аварию на Бали россиянину Ярославу Жукову оказывается консульская помощь. В дипмиссии заявили, что поддерживают связь с лечащими врачами россиянина, а также с его родственниками.