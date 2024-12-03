Посольство РФ оказывает консульскую помощь россиянину, пострадавшему в ДТП на Бали

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Попавшему в аварию на индонезийском острове Бали россиянину Ярославу Жукову оказывается консульская помощь. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Индонезии, уточнив, что находятся в курсе происходящего.

В дипмиссии заявили, что поддерживают связь с лечащими врачами россиянина, а также с его родственниками, до которых доводятся все актуальные сведения.

До этого СМИ сообщили, что российский подросток попал в реанимацию после ДТП на мотоцикле на острове Бали. Состояние Жукова оценивалось как критическое.

Ранее российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением. Когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.

