Detik: россиянин утонул на Бали после спора о том, кто сможет дольше пробыть под водой

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На Бали 25-летний россиянин утонул после того, как поспорил с двумя друзьями о том, кто сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех, сообщает индонезийский портал Detik.

По данным издания, оба друга погибшего вынырнули до него. Когда же друзья заметили, что мужчина остается под водой уже долгое время, они попытались спасти его, подняв его тело и сделав искусственные дыхание. Однако ни друзья, ни прибывшая вскоре бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь россиянина.

Ранее российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением. Когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.