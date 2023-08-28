Россиянка пропала в Хургаде при глубоководном погружении

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянка Кристина Осипова пропала в Хургаде при глубоководном погружении. Атташе генконсульства РФ Алексей Жиляев рассказал, как продвигаются поиски.

"Мы контролируем процесс поиска, его радиус постоянно расширяют, но результатов пока нет", – приводит ТАСС его слова.

Жиляев подчеркнул, что дипмиссия делает все, чтобы найти женщину. Ведомство также попросило министерство иностранных дел Египта прокомментировать исчезновение гражданки РФ.

"Мы на связи с генеральным прокурором, который был на яхте, где все это обнаружилось", – добавил Жиляев.

Осипову никто не видел с 25 августа. В этот день она вместе с супругом занималась глубоководным погружением. Атташе уточнил, что на большой глубине муж и жена потеряли сознание. Компьютер зафиксировал, что максимальный уровень погружения составил 122 метра.

Позже мужчина всплыл. Когда он пришел в сознание, жены рядом не оказалось.

Ранее сообщалось, что российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением.

Уточняется, когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.

За одну неделю у западных берегов острова утонули пять человек – два гражданина Индии, гражданин Сенегала и один гражданин Таиланда.



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