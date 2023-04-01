Пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Фото: EPA/ТАСС/Ernesto Mastrascusa

Пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы. Авария произошла в районе города Тринидад. О происшествии рассказала консул РФ Нана Мгеладзе.

"Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся, – передает ТАСС ее слова.

Граждане РФ получили ушибы и различные травмы. Мгеладзе уточнила, что двоих россиян пришлось прооперировать.

Ранее сообщалось, что автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг глубиной около 25 метров на Бали. Инцидент случился в округе Булеленг. В транспортном средстве находились четыре человека: трое пассажиров и водитель.

Как рассказал глава отдела по связям с общественностью местной полиции Геде Сумарджайя, все, кто находился в автомобиле, госпитализированы с травмами. Погибших в результате ЧП нет.



В посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

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