Автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 метров на Бали – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль, перевозивший туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров на Бали. Об этом сообщает портал Detik.

По информации издания, авария произошла в округе Булеленг. В автомобиле находились четыре человека: трое пассажиров и водитель.

Как рассказал глава отдела по связям с общественностью местной полиции Геде Сумарджайя, все, кто находился в автомобиле, госпитализированы с травмами. Погибших в результате ЧП нет.

"Предположительно, авария была вызвана невнимательностью водителя автомобиля, который не контролировал местность. Также, возможно, отказали тормоза", – сказал Сумарджайя.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Транспортное средство съехало в кювет в районе города Свиленград.

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