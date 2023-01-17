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Автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 метров на Бали – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль, перевозивший туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров на Бали. Об этом сообщает портал Detik.
По информации издания, авария произошла в округе Булеленг. В автомобиле находились четыре человека: трое пассажиров и водитель.
Как рассказал глава отдела по связям с общественностью местной полиции Геде Сумарджайя, все, кто находился в автомобиле, госпитализированы с травмами. Погибших в результате ЧП нет.
"Предположительно, авария была вызвана невнимательностью водителя автомобиля, который не контролировал местность. Также, возможно, отказали тормоза", – сказал Сумарджайя.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Транспортное средство съехало в кювет в районе города Свиленград.
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