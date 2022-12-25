Автобус с пассажирами упал в реку в Испании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус, в котором находились шесть пассажиров и водитель, упал в резу Лерес в испанской провинции Понтеведра, сообщает портал Cope.

По информации издания, авария произошла, когда транспортное средство выезжало с дороги на мост. На месте работают пожарные, гражданская гвардия Испании и медики.

По данным портала La Vozde Galicia, в результате ЧП погибли два человека, еще трое числятся пропавшими без вести.

Водитель и один пассажир были спасены. Всего в автобусе находились семь человек, которые направлялись навестить родственников в тюрьме Монтерросо.

"Гражданская гвардия подтверждает, что водитель и пассажир автомобиля были обнаружены живыми. Спасательная операция продолжается", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 19 получили травмы в ДТП с автобусом на юге Болгарии. Из-за скользкой от ливня дороги транспортное средство съехало в кювет в районе города Свиленград.

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