В Афганистане не менее 10 человек погибли из-за ДТП с автобусом

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Не менее 10 человек скончались в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Афганистане. Информацией об этом поделился телеканал TOLOnews со ссылкой на сотрудника сил безопасности в провинции Баглан.

В результате ДТП травмы получили порядка 40 человек. Представитель сил безопасности добавил, что автобус перевернулся на трассе, которая соединяет провинции Афганистана Кабул и Баглан.

Всех пострадавших направили в медицинские учреждения. Остальные подробности происшествия на данный момент расследуются.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая в Москве. Специалистам удалось локализовать возгорание. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

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