Посольство РФ в Тунисе рассказало о самочувствии задержанных россиян

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Права 11 задержанных в Тунисе граждан России не нарушаются. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ, передает ТАСС.

"Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было", – заявили в посольстве.

Там также отметили, что представители посольства находятся в контакте с местными следственными органами по вопросу о задержанных россиянах.

Ранее стало известно, что задержанные в Тунисе российские туристы содержатся в тюрьме Mornaguia.

По словам невесты одного из задержанных, группа в начале ноября отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники. Однако через несколько дней с туристами была потеряна связь. Позже появилась информация об их задержании. Но причина до сих пор не раскрыта.

Кроме того, родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их.