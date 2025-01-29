РИА Новости: задержанные в Тунисе россияне распределены по трем тюрьмам

Фото: 123RF/kanghj103

Задержанные в поселении Хайдра в Тунисе 11 россиян находятся в трех разных тюрьмах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брата одного из туристов.

"Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент некоторые из задержанных россиян находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Мужчина добавил, что не располагает информацией о состоянии других задержанных.

Группа из 11 российских туристов в начале ноября прошлого года отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими.

По данным СМИ, этот район особо контролируется местными силами безопасности, так как там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Как рассказывала невеста одного из задержанных, условия содержания в тюрьме Морнагия далеки от комфортных. По ее словам, туристам также не предоставили переводчика.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются, их самочувствие удовлетворительное. Представители посольства находятся в контакте с местными следственными органами.