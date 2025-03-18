The TOC: тело российского студента обнаружено в Афинском университете

18 марта, 18:35Происшествия
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На территории кампуса Афинского университета был найден мертвым 19-летний студент. Об этом сообщает МК, ссылаясь на греческое издание The TOC.
По имеющейся информации, молодой человек приехал из России в рамках образовательной программы ЕС Erasmus.
Тело студента обнаружил охранник. На месте происшествия работала полиция, властей уведомили о произошедшем.
В настоящее время полиция опрашивает сокурсников и преподавателей, изучает записи с камер видеонаблюдения. Предполагается, что студент мог свести счеты с жизнью.
Посольство России пока не подтверждало данные о гибели российского студента в Афинах.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак возле Алма-Аты в Казахстане. Снежная масса объемом примерно 50 кубометров сорвалась на высоте 3 160 метров в районе ущелья Левый Талгар.