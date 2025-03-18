РИА Новости: к задержанным в Тунисе 11 россиянам осложнился доступ

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Доступ к 11 россиянам, задержанным в Тунисе, значительно осложнился, а информация об их состоянии практически не предоставляется. Об этом со ссылкой на родственника одного из задержанных сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это связано с тем, что чиновник, отвечающий за выдачу разрешений на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья.

"Теперь к нашим вообще никто попасть не может", – отметил он.

Также родственник добавил, что в священный для мусульман месяц Рамадан условия содержания в тюрьме ужесточились, а связь с задержанными отсутствует.

В начале ноября 2024 года группа из 11 российских туристов отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими.

По данным СМИ, этот район особо контролируется местными силами безопасности, так как там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Как рассказывала невеста одного из задержанных, условия содержания в тюрьме Морнагия далеки от комфортных.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются.