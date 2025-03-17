Россиянка погибла в результате схода лавины в Казахстане

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Россиянка погибла в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак возле Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Ведомство отметило, что снежная масса объемом примерно 50 кубометров сорвалась на высоте 3 160 метров в районе ущелья Левый Талгар.

"Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения", – добавили в МЧС.

Предварительно, сход лавины спровоцировали фрирайдеры, которые проигнорировали предупреждение о лавинной опасности в данной местности.

Ранее на западе Армении на горе Арагац лавиной накрыло девять туристов. МВД республики сообщило, что один турист пропал без вести, в то время как остальные смогли самостоятельно выбраться. Это стало первым случаем в текущем сезоне, когда туристы попали под лавину в горах Армении.