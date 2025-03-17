17 марта, 15:55Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Казахстане
Фото: 123RF/alfazetchronicles
Россиянка погибла в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак возле Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.
Ведомство отметило, что снежная масса объемом примерно 50 кубометров сорвалась на высоте 3 160 метров в районе ущелья Левый Талгар.
"Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения", – добавили в МЧС.
Предварительно, сход лавины спровоцировали фрирайдеры, которые проигнорировали предупреждение о лавинной опасности в данной местности.
Ранее на западе Армении на горе Арагац лавиной накрыло девять туристов. МВД республики сообщило, что один турист пропал без вести, в то время как остальные смогли самостоятельно выбраться. Это стало первым случаем в текущем сезоне, когда туристы попали под лавину в горах Армении.
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