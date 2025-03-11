Девять туристов накрыло лавиной на горе Арагац в Армении

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Девять туристов накрыло лавиной на горе Арагац на западе Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр кризисного управления спасательной службы МВД республики.

По данным службы, восемь человек смогли самостоятельно выбраться, один пропал без вести. На место выехали спасатели и поисковые группы. Это первый случай в текущем сезоне, когда туристы попали под лавину в горах Армении.

Ранее мужчина погиб из-за схода лавины в Окинском районе Бурятии. По данным республиканского СК, инцидент произошел на склоне горы Сайлак. Несколько жителей Иркутской области прибыли в Бурятию на рыбалку. Лавина сошла, когда они восходили по склону к горному озеру.

Группа самостоятельно вытащила тело погибшего мужчина из снега и привезла в населенный пункт. Следователи проводят проверку.