В РФ срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличится вдвое

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Срок пребывания иностранных туристов в РФ по единой электронной визе вырастет с 16 до 30 дней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней", – отметил председатель правительства.

При этом период действия самой визы тоже вырастет – до 4 месяцев. Это позволит упростить пребывание в стране иностранным туристам, которым интересно путешествовать по РФ. Также эти поправки расширят возможности для бизнес-контактов, уверен Мишустин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 2024 год Москву посетили рекордные 26 миллионов туристов. По словам мэра, в последнее время все больше туристов из Китая и стран Ближнего Востока выбирают для путешествий столицу России. Он отметил, что внимание туристов привлекают исторический центр Москвы, ухоженные парки, а также ВДНХ. Собянин подчеркнул, что фестивали и международные деловые мероприятия способствуют увеличению туристического потока.