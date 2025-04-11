Самолеты с освобожденными россиянами вылетели из Туниса

Фото: depositphotos/Chalabala

Два рейса с 11 освобожденными россиянами на бортах уже вылетели из Туниса, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства РФ в стране.

В ноябре 2024 года группа из 11 российских туристов пропала в селении Хайдра у границы с Алжиром после посещения античных памятников Римской империи. Они были задержаны местными полицейскими.

СМИ писали, что в районе расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, а также действуют террористические ячейки. В участии последних их и начали подозревать, поскольку правоохранители обнаружили у туристов "оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям".

Родственники задержанных обращались к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении. В свою очередь, посольство РФ заявило, что права россиян не нарушаются, а их состояние удовлетворительное.

Решение об их освобождении следственный судья принял только в апреле 2025 года.