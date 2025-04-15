WSJ: Китай укрепит позиции в Юго-Восточной Азии благодаря пошлинам Трампа

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Благодаря новым торговым пошлинам президента США Дональда Трампа Китай может укрепить свои экономические и политические позиции в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

Отмечается, что на фоне введения Трампом торговых пошлин председатель КНР Си Цзиньпин отправился в поездку по странам Юго-Восточной Азии. Китай намерен провести антипошлинную кампанию, направленную на укрепление торговых связей с соседями.

Если США продолжат вести такую торговую политику и закроются от стран Юго-Восточной Азии, то Китай легко станет для них главным игроком на международном рынке. В WSJ также подчеркнули, что Трамп своими действиями только облегчает дипломатическую работу для китайского лидера.

Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. Но при этом пошлина для китайских товаров дошла до отметки в 125%.

Китай в том числе ввел ограничения на экспорт в Соединенные Штаты широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов. СМИ писали, что это может привести к перебоям в поставках компонентов, необходимых автопроизводителям, аэрокосмическим компаниям, производителям полупроводников и военным подрядчикам по всему миру.