NYT: Китай ограничил экспорт редкоземов и магнитов на фоне торговой войны с США

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Китай ввел ограничения на экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов из-за торговой войны с США. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на The New York Times.

На сегодняшний день ограничения наблюдаются во многих портах страны. Как считают журналисты, приостановка КНР экспорта критически важных минералов и магнитов может привести к перебоям в поставках компонентов, необходимых автопроизводителям, аэрокосмическим компаниям, производителям полупроводников и военным подрядчикам по всему миру.

Более того, по данным СМИ, правительство КНР разрабатывает новую систему регулирования, которая может навсегда лишить некоторые компании возможности поставлять свою продукцию.

В частности, принятые меры окажут значительное влияние на производственную деятельность американских военных подрядчиков, а также на экспорт в Японию и Германию.

Также журналисты проанализировали, что если запасы редкоземельных металлов истощатся, то на заводах в Детройте и других городах могут возникнуть проблемы с производством автомобилей и других изделий с электрическими двигателями, для которых необходимы магниты. Однако точный момент, когда начнутся перебои, предсказать сложно.

Торговая война началась с введения Трампом таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года. Минимальная ставка составила 10%, а для КНР тариф достиг 34%.

Затем Трамп несколько раз объявлял о повышении пошлин в отношении китайского импорта. В Пекине соразмерно реагировали. На сегодняшний день пошлины США на импорт из КНР составляют 145%, ответные пошлины Китая – 125%.

При этом в СМИ считают, что действия Трампа обречены на провал, поскольку мировые лидеры считают доводы советников республиканца лишь "показухой" и не поддержат его. Кроме того, внешняя политика США зависит от рынка госдолга, что ограничивает возможности повышать тарифы, а Китай хорошо подготовлен к экономическому противостоянию и может заменить американский спрос внутренним.