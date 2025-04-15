США допускают разрыв торговых отношений с Китаем

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не рассматривает разрыв торговых отношений с Пекином, но допускает такое развитие событий. Об этом он заявил в интервью журналистам Bloomberg TV.

Министр подчеркнул, что на данный момент уровень пошлин на импортные товары из Китая не воспринимается как желанный. По его словам, никто не считает их жизнеспособными и не хочет, чтобы они оставались в силе.

Бессент добавил, что у президента США Дональда Трампа сложились очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Вопрос пошлин будет прорабатываться дальше.

Ранее, 2 апреля, Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%. Однако вскоре для китайских товаров пошлина достигла 125%.

В ответ Пекин принял решение о введении пошлин в отношении Вашингтона. Китай 11 апреля заявил о резком повышении дополнительных пошлин на продукцию из США до отметки в 125%.