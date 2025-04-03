Новости мира: Трамп ввел таможенные пошлины до 50% для 185 стран

США ввели таможенные пошлины в отношении 185 стран. Для некоторых они достигнут 50%. На этот шаг уже отреагировали в зарубежных странах. Объявленные торговые ограничения наносят серьезный удар по бизнесу и потребителям по всему миру, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сообщила, что Европейский союз, для которого Трамп ввел пошлины в 20%, готов к переговорам. В Швейцарии, для которой США установили пошлины в размере 31%, заявили, что срочно определят свои следующие шаги. Тем временем в министерстве торговли и предпринимательства Великобритании сообщили, что Соединенное королевство, для которого Трамп установил пошлины в 10%, продолжит добиваться заключения торговой сделки с США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что глобальная торговая война стала реальностью.

Вулкан Марапи проснулся на острове Суматра в Индонезии. Он выбросил пепел почти на 1,5 километра и показывает повышенную активность. Власти призвали местных жителей, а также альпинистов и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра.

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