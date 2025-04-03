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03 апреля, 07:31

Происшествия

ПВО за ночь сбила 23 украинских дрона над российскими регионами

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства ПВО России за прошедшую ночь сбили 23 украинских беспилотника над 6 областями страны. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 6 БПЛА были сбиты и подавлены в небе Брянской области, по 5 беспилотников было уничтожено над территориями Орловской и Курской областей, 4 БПЛА сбили над Калужской областью, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области и 1 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью.

До этого ВСУ атаковали беспилотниками Таганрог. Из-за удара БПЛА произошли возгорания в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле 7-этажного дома по улице Ленина. Огонь удалось быстро потушить, пострадали два человека.

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происшествиярегионы

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