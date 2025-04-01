Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА в Таганроге

Фото: телеграм-канал Baza

Два дома повреждены в Таганроге Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. На место выехали дежурные оперативные службы", – написал он.

Слюсарь уточнил, что информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

До этого украинские силы ударили по площади Победы в центре Горловки ДНР. Атака пришлась на автобус с мирными жителями, пострадали 15 человек.

В свою очередь, российские военнослужащие поразили военный аэродром на Украине, а также цеха производства беспилотников и склады боеприпасов в 147 районах, контролируемых противником.

Также военные поразили места запуска дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

