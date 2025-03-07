В ЛНР двух гражданок Украины приговорили к колонии за корректировку огня ВСУ по ПВР

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 19 и 20 годам колонии двух украинских гражданок, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2022 года Анастасия Баева и Наталья Джус добровольно собирали и передавали спецслужбам Украины информацию о временном размещении беженцев. В результате ВСУ нанесли по ним удар, один человек погиб.

"Суд приговорил Анастасию Баеву к 19 годам лишения свободы, Наталью Джус – к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура уточнила, что в зависимости от роли каждой они признаны виновными в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой по предварительному сговору, пособничестве в убийстве, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных российским международным договором.

Ранее диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП у атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, были осуждены на 23 года каждый. По словам главы объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, первые пять лет они проведут в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому был назначен штраф в 900 тысяч рублей.

