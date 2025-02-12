Пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП в двух областях РФ осуждены на 23 года

Фото: телеграм-канал "ЛЕБЕДИНОЕ озеро"

Диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП у атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, осуждены на 23 года каждый. Об этом в телеграм-канале написала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Она отметила, что приговор огласил Первый Западный окружной военный суд, который впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело, где фигурантам также вменялись такие статьи УК РФ, как прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности.

По ее информации, первые пять лет Майструк и Усатенко проведут в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в 900 тысяч рублей.

Суд установил, что мужчины, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы 2023 года попытались подорвать свыше 30 опор ЛЭП у АЭС.

Фигуранты хотели остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы станций, чтобы нанести серьезный ущерб экономике и репутации России, указала Лебедева. В результате Майструк и Усатенко смогли подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП, а также заложить взрывчатку под семь опор Калининской АЭС.

Причиненный мужчинами ущерб составил более 10 миллионов рублей, суд постановил взыскать данную сумму в полном объеме, добавила глава пресс-службы судов.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что Киев увеличивает интенсивность совершения терактов и диверсий, чтобы запугать россиян. Он уточнил, что первостепенными целями остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов. Украинские спецслужбы "активируют вербовочную обработку" граждан России, стараясь вовлечь их в преступления, пояснил он.