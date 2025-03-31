ВС России за сутки поразили военный аэродром и цеха производства БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха производства беспилотников и склады боеприпасов в 147 районах, сообщили в Минобороны России.

Для нанесения ударов ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Помимо аэродрома и цехов производства, военные поразили места запуска дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В результате ликвидировано до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Более того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 78 БПЛА.