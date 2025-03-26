26 марта, 19:07Политика
Медведев заявил о необходимости развернуть комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил во время поездки в Центральный федеральный округ развернуть новые комплексы ПВО для защиты от вражеских БПЛА.
"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", – цитирует его ТАСС.
По словам Медведева, Украина активно применяет дроны для ударов по различным объектам, включая гражданские, несмотря на переговоры о возможном мире. Поэтому для защиты от атак необходимо в кратчайшие сроки развернуть комплексы противовоздушной обороны, включая те, которые основаны на новых физических принципах.
Ранее Вооруженные силы РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления БПЛА Украины.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по украинским складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Также российские силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.
ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника у границы с Белгородской областью