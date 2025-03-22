Средства ПВО России сбили украинский самолет МиГ-29

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России за минувшие сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, сбиты пять управляемых авиабомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 142 беспилотника самолетного типа.

Ранее российская армия поразила воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ. Для нанесения удара ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию.

Кроме эшелона, были ликвидированы инфраструктура военных аэродромов, пункты управления и места хранения БПЛА, склады военной техники, а также живая сила противника.