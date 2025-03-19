Российские войска продолжают уничтожать украинские группировки в курском приграничье. Активные бои ведутся в населенных пунктах Гоголевка, Олешня, Горналь и Гуево. Военные эксперты отмечают, что противник оставляет позиции и отступает вглубь Сумской области. Это связано и с подорванным моральным состоянием военнослужащих ВСУ после череды неудач на фронте.

Российская армия успешно продвигается по всей линии боевого соприкосновения. На донецком направлении за сутки противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделения "Южной" группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ.

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