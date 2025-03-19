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19 марта, 07:15

Политика

Венгрия расценила разговор Путина и Трампа как шаг к миру

Венгрия расценила разговор Путина и Трампа как шаг к миру

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Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал широкий резонанс в мире. Реакции западных лидеров оказались диаметрально противоположными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал состоявшийся разговор большим шагом в направлении мира.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что призыв к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру России и Украины – это "хорошее начало". Однако он добавил, что соглашение о перемирии невозможно без участия Киева в переговорном процессе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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