Премьер Канады поддержал мирные инициативы США по Украине

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Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил, что поддерживает усилия США по достижению прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент (Трамп. – Прим. ред.) делает все, чтобы это (прекращение огня. – Прим. ред.) произошло, <...> я полностью это поддерживаю", – сказал Карни журналистам.

При этом канадский премьер подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть установлен с учетом "ряда условий, которые были справедливо выдвинуты правительством Украины".

Разговор Путина и Трампа начался в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Он длился более двух часов. Путин проинформировал Трампа, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по форуме "175 на 175 человек". Кроме того, Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих.

Помимо украинской ситуации, в ходе разговора стороны затронули тему нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

