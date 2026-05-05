05 мая, 13:25Транспорт
Аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках графика рейсов в Москву
Фото: МАХ/"Аэропорт Пулково"
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в Москву. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Это связано с введенными в столичном воздушном пространстве временными ограничениями. Информация появится на онлайн-табло и будет объявлена в терминале.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево действуют временные ограничения на полеты – авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.
Такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Запрет на использование воздушного пространства в районе аэропортов объявлен на фоне налетов беспилотников.
Помимо этого, в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.