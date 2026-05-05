Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 13:25

Транспорт

Аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках графика рейсов в Москву

Фото: МАХ/"Аэропорт Пулково"

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в Москву. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Это связано с введенными в столичном воздушном пространстве временными ограничениями. Информация появится на онлайн-табло и будет объявлена в терминале.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево действуют временные ограничения на полеты – авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.

Такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Запрет на использование воздушного пространства в районе аэропортов объявлен на фоне налетов беспилотников.

Помимо этого, в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.

Читайте также


транспортрегионыгород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика